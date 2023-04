L’Orchestra Vivaldi al Sociale

Per l’ultimo concerto della 60esima stagione degli “Amici della Musica” di Sondalo Lorenzo Passerini (nella foto), dopo le recenti applaudite performance in Italia ed Europa, riprende la bacchetta per dirigere l’Orchestra Vivaldi al Teatro Sociale di Sondrio. L’appuntamento, inizialmente in calendario il 4 maggio, è stato anticipato a domenica 30 aprile (17,30) per consentire al maestro morbegnese di dirigere il concerto del 6 maggio nell’ambito della prestigiosa Stagione Sinfonica su invito del Teatro Comunale di Bologna. Solista del concerto del 30 aprile a Sondrio sarà il violoncellista Enrico Graziani.