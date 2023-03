L’Orchestra di fiati della Valtellina Festa per il trentennio, due anni dopo

L’Orchestra di Fiati della Valtellina, sabato 11 alle 20.45, all’Auditorium Sant’Antonio di Morbegno celebra il trentennale di fondazione, con il concerto Clarinet Power. I festeggiamenti avrebbero dovuto tenersi nel 2021, ma a causa della pandemia non è stato possibile. Il direttore è come sempre il fondatore dell’Orchestra, Lorenzo Della Fonte, compositore e scrittore, che ha guidato la formazione per tutti i suoi trenta(due) anni. Ospiti Vincenzo Paci, primo clarinetto dell’Orchestra della Fenice di Venezia, e il Davabugi Clarinet Quartet. Inoltre torneranno a suonare clarinettisti storici dell’Orchestra, come Ivana Zecca, Eugenio Arrigoni e Carlo Dell’Acqua. Il biglietto d’ingresso, a 15 euro, è acquistabile in Auditorium il giorno stesso dell’evento (dalle 15 alle 190 o dalle 20 all’inizio del concerto) o in prevendita al Consorzio Porte di Valtellina (piazza Bossi 78, Morbegno – lunven 7.40-13.10 14.40–18.10 e sab 07.40–13.10).