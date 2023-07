L’opera olimpica contestata Al via gli espropri dei prati all’Alute ma i comitati non mollano

Non c’è pace per l’Alute. Sebbene il Comune di Bormio abbia già dato inizio alla fase di esproprio dei terreni, sui quali verrà costruita la cosiddetta "tangenzialina", il comitato promotore del referendum a tutela dell’Alute e il Gruppo spontaneo di cittadini bormini per l’Alute non "mollano la presa" e organizzano un incontro pubblico "per un’Alute libera da asfalto e cemento", programmato per giovedì 20 luglio alle 20.45 presso la sala della BPS di Sondrio a Bormio, per dire di no alla costruzione dell’opera "olimpica". Dopo la premessa iniziale, nella quale si fa riferimento alla volontà del Comune di Bormio di costruire la tangenzialina stipulando una convenzione con Regione Lombardia e Cal (Concessioni autostradali lombarde), e dopo aver spiegato di aver avvisato l’amministrazione bormina che questo tipo di opera "avrebbe arrecato evidenti danni dal punto di vista identitario, paesaggistico ed ecologico all’intero territorio bormino, compromettendo irrimediabilmente la piana agricola della Alute. E che fosse preludio di una futura, totale, cementificazione dell’intero polmone verde del paese", il comitato promotore referendario a tutela dell’Alute e il Gruppo spontaneo di cittadini bormini per l’Alute hanno raccolto "700 firme di elettori bormini, presentate in Comune con la richiesta di fare il regolamento attuativo necessario per indire tale referendum… Nel gennaio 2023 sono state protocollate in Comune 1.000 firme certificate di elettori di Bormio (su 4.200 residenti) che chiedevano l’indizione del referendum. E’ recente il diniego comunale, con parere negativo, sul quesito referendario proposto (inconcepibile in quanto molto semplice e sostanzialmente dice: "Vuoi tu abrogare la delibera 5 del 26 gennaio 2022? SìNo)". I cittadini di Bormio sono ora in attesa del parere definitivo del Consiglio comunale. "Contestualmente sono state rilasciate dal sindaco del Comune di Bormio Silvia Cavazzi alcune dichiarazioni, apparse sugli organi di stampa, dalle quali si desume come l’Amministrazione comunale dia per "cosa fatta" l’autorizzazione regionale alla realizzazione dell’opera, nonostante il procedimento autorizzatorio non si sia ancora concluso, anticipandone quindi l’esito. L’inspiegabile avvio dell’iter relativo agli espropri dei terreni necessari per la costruzione dell’opera in anticipo su tale autorizzazione regionale ne è conferma". In questo contesto, il Comitato a tutela dell’Alute e il Gruppo bormini per l’Alute hanno dato incarico all’avvocato Veronica Dini, dello Studio Legale Dini-Saltalamacchia di Milano, di tutelare le iniziative intraprese.

Fulvio D’Eri