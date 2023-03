L’onda lunga della guerra Impennata dei costi: allevamenti in ginocchio Un aiuto dalla Regione

Regione Lombardia stanzia oltre 17,4 milioni per dare un sostegno agli allevamenti bovini di montagna e alle aziende suinicole colpite dalle conseguenze della guerra in Ucraina. Lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina, nel febbraio del 2022, ha provocato ingenti danni alle aziende che hanno dovuto sostenere costi a volte ingenti per reperire materie prime, come i mangimi per gli animali, e per pagare le bollette dopo l’impennata dei costi energetici. Ora la Regione ha stanziato una somma elevata per aiutare gli allevatori lombardi. Alle 287 domande dalla Valtellina sono stati riservati 2.115.000 di euro. "Con questa azione - sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi - saranno ammesse a finanziamento 1951 domande dai nostri allevamenti, messi a dura prova dalla scarsità di materie prime e dall’impennata dei costi energetici che si è verificata dopo lo scoppio della guerra". La “Misura Ucraina“ (22.1.01 del Piano di Sviluppo rurale) ha ammesso in Lombardia, direttamente, a finanziamento 1718 aziende, per un totale di 15.3 milioni, mentre altri 2.1 milioni sono a disposizione di 233 beneficiari ammessi "sotto condizione", cioè liquidabili al termine di controlli ancora in corso. Le aziende del comparto suinicolo con un patrimonio da 10 a 500 capi riceveranno 6565 euro di finanziamento straordinario e 14.069 euro se superiore a 500 capi, mentre per gli allevamenti di bovini da latte in montagna il contributo è di 4.690 euro per un patrimonio da 5 a 30 capi e 9.380 se superiore.

"Dalla Regione - conclude Beduschi - arriva un ulteriore segnale di vicinanza e sostegno per due parti fondamentali del nostro comparto zootecnico e per chi quotidianamente lavora per alimentare le filiere dei formaggi, delle carni e dei salumi che fanno della Lombardia un punto di riferimento nazionale". Ecco il riparto provincia per provincia: Bergamo (369 domande) 2.641.300 euro, Brescia (633) 5.521.600 euro, Como (56) 367.680 euro, Cremona (189) 2.148.800 euro, Lecco (44) 288.000 euro, Lodi (94) 1.030.000 euro, Mantova (198) 2.215.000 euro, Milano (34) 298.000 euro, Monza e Brianza (4) 26.260 euro, Pavia (46) 498.000 euro, Sondrio (287) 2.115.000, euro. Fulvio D’Eri