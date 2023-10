L’omicidio di Mario Bozzoli. Ergastolo, chiesta conferma

Otto anni dopo l’8 ottobre 2015, quando Mario sparì dalla sua fonderia di Marcheno, i due rami della famiglia Bozzoli si sono ritrovati in aula. Stavolta in Corte d’assise d’appello. Da un lato c’è il 38enne Giacomo, vistosamente dimagrito, occhi spesso bassi. Si è sempre detto innocente e ora ci riprova scrollarsi di dosso l’accusa di avere ucciso e buttato nel forno lo zio con la complicità degli operai Beppe Ghirardini e Oscar Maggi. Accanto, c’è il padre Adelio. Dall’altro lato, invece, ecco la moglie e i figli di Mario, Irene con Giuseppe Claudio, e la sorella Vittoria con il cognato. Ancora vicini. Per il pg, Domenico Chiaro, che ha chiesto la conferma dell’ergastolo, il movente "è granitico": "Giacomo e lo zio appartenevano a mondi completamente diversi, le tensioni presenti da tempo si erano acuite con la scoperta da parte di Mario della truffa all’assicurazione". "L’azione di depistaggio è iniziata subito per allontanare il nipote dal luogo dell’omicidio, la cui certificazione è la fumata anomala del forno delle 19.18". Per il pg gli indizi sono tanto "gravi e concordanti" da diventare "prova a tutti gli effetti". Per le parte civili "la difesa non ha saputo smontare l’unica conclusione convincente: Mario è stato buttato nel forno e Giacomo è l’unico che aveva astio nei suoi confronti, tanto da avere offerto a un operaio 200mila euro affinché lo uccidesse – ha ribadito Vieri Barzellotti –. Quella sera si aggirava attorno ai forni come un cacciatore che aspetta la preda". Al contrario per il difensore Luigi Frattini "la sentenza di primo grado è profondamente ingiusta, basata su illazioni e non su prove certe, in contrasto con gli atti". Il verdetto andrebbe annullato anche perché il capo d’accusa è stato cambiato. La vicenda di Ghirardini, che dopo 10 giorni si suicidò, inoltre "andava esplorata meglio": quei 4mila euro trovati a casa sua sarebbero un prestito di Mario. E potrebbero avere causato una lite. "Ghirardini era impulsivo e violento, per 11 volte non aveva risposto al suo datore di lavoro. È più verosimile che Bozzoli quella sera abbia trovato lui davanti al forno". Sentenza il 17 novembre.