Lo spettacolo delle camelie a Villa Carlotta

Le camelie con le loro fioriture e l’incredibile esplosione di colori in questo periodo dell’anno sono le protagoniste indiscusse delle passeggiate nel giardino di Villa Carlotta a Tremezzina. Sabato alle 10.30, 12.30 e le 14.30, aggiungendo 3 euro al biglietto d’ingresso, si potrà godere di una visita accompagnati per 90 minuti dagli esperti botanici per scoprire tutti i segreti di questo fiore. La camelia oggi è uno dei fiori più diffusi nei giardini e conta moltissime varietà, ma quando giunse in Europa dal Giappone, verso la fine del ‘700, la sua bellezza allora così rara suscitò grande meraviglia. Lo spettacolo della sua fioritura regala ogni anno al giardino incantevoli sfumature di bianco, rosa e rosso.