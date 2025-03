Livigno, nuova funivia completamente accessibile anche ai disabili

Livigno (Sondrio) – Le nuovi stazioni della funivia di Livigno saranno progettate per essere completamente accessibili anche ai disabili, con ascensori, rampe prive di barriere e servizi igienici attrezzati.

L’opera rientra nei progetti dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, che vedranno numerose gare ospitate nella località valtellinese, cui è stato applicato il principio del ‘Design for All’ che mira alla rimozione e al superamento delle barriere architettoniche, anche creando percorsi accessibili o sperimentando soluzioni digitali e innovative. Lo fa sapere il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. "L'organizzazione dei Giochi – afferma il Mit in una nota – ha posto l'accessibilità al centro della progettazione delle infrastrutture, con l'obiettivo di garantire una fruizione equa e autonoma degli spazi per tutti, inclusi atleti, spettatori e cittadini con esigenze specifiche”.

Tra le opere interessate da questo approccio viene citata anche la funivia di Livigno, assieme al Villaggio Olimpico di Cortina, al Cortina Sliding Center e allo Stadio del ghiaccio della località veneta. Citata anche l’Arena di Verona, dove si terrà la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi, che verrà resa più accessibile ai disabili grazie a un investimento di 19 milioni di euro.