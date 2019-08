Livigno (Sondrio), 9 agosto 2019 - Sciare a Livigno d’estate? Si può. Non è una boutade perché il paese, una delle località turistiche più cool d’Italia, da qualche anno propone una gara ad agosto di sci di fondo e biathlon, un’esibizione per meglio dire, su neve naturale, conservata sotto degli appositi tendoni grazie all’innovativa tecnica dello snowfarming. Quest’anno la prova 1K shot, su un percorso di un chilometro posto nella via dello shopping del piccolo Tibet valtellinese, si terrà il 23 agosto così come quella relativa al Palio della Contrade. E le due madrine d’eccezione saranno nientemeno che Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, regina e principessa mondiali del biathlon, che tornano così in pista prima del previsto sul manto innevato livignasco. Il comitato organizzatore ha comunicato gli orari delle competizioni. La «1K Shot» dei fuoriclasse di sci di fondo e biathlon prenderà il via alle 17.30, giusto qualche ora in anticipo rispetto alla sfilata del Palio delle Contrade delle ore 20.30.

L’enorme telo che ricopre la massa di neve, atto a permetterne la conservazione quando l’inverno è lontano, verrà scoperto e ciò permetterà di animare le contese di Livigno di fine agosto, oltre a garantire l’apertura dell’anello di sci di fondo a partire dal 19 ottobre, dando il via ufficiale alla preparazione per la stagione invernale. Ad aver già confermato la propria presenza all’evento del 23 agosto tanti campioni, dalle dominatrici dell’ultima stagione di Coppa del Mondo di biathlon Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, agli altri atleti del Livigno Team come Thomas Bormolini, Saverio Zini, Rudy Zini, Paolo Rodigari, alcuni di essi impegnati anche sulla pista di atletica nuova di zecca, limitrofa al Centro Aquagranda Active You: «Questa per noi giovani è una grande opportunità – afferma l’atleta Saverio Zini - gli investimenti che sta facendo Livigno per gli sportivi devono essere per tutti gli atleti locali una grande motivazione per continuare a credere nello sport». E poi se ne aggiungeranno tanti altri per una «1 K Shot» sempre più bella ed esaltante!