Livigno (Sondrio), 30 luglio 2020 - Sono una quindicina - lo rende noto la direzione sanitaria sondriese - i dipendenti di un affermato ristorante e un paio di altri locali pubblici del centro di Livigno che sono stati “tamponati” dalle autorità sanitarie provinciali a seguito degli stretti contatti che hanno avuto con la turista sudamericana di Ischia che nei giorni scorsi, una volta conclusa la vacanza nel “piccolo Tibet” della Valtellina, ha cominciato a non stare bene e ad accusare i chiari sintomi del Covid-19. Al punto tale che la donna ha dovuto essere ricoverata d’urgenza nel reparto di Terapia intensiva di una struttura ospedaliera sulla terra ferma della regione Campania e, a oggi, risulterebbe non esere messa ancora tanto bene con la salute.

L’intero staff del ristorante, a cominciare dal cuoco dominicano, si è messo prudenzialmente in isolamento volontario, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi. Dovranno essere almeno due consecutivi negativi, per potere rientrare al lavoro in quanto risulterebbe acclarata la non positività al Coronavirus.

Ma occorrono, infatti, alcuni giorni e Ats della Montagna fa sapere che i risultati si avranno all’inizio del prossimo mese di agosto, essendo a oggi già trascorsi diversi giorni da quando i dipendenti, compreso il personale di sala, è stato sottoposto all’esame clinico. Nel frattempo, essendo tutti in quarantena, il titolare si è visto costretto a chiudere il ristorante, mancando il cuoco e tutti i camerieri e gli altri addetti alla cucina.

Un’iniziativa, la chiusura, non certo assunta su richiesta di Ats, ma dovuta all’assenza della manodopera che potrà regolarmente tornare al lavoro una volta completato l’iter degli esami clinici.Intanto anche nei prossimi giorni la task-force composta da specialisti di Ats e Ispettorato del lavoro farà visite a campione nei locali pubblici di Livigno, in particolare ristoranti, pizzerie, bar, pub be ristoranti di alberghi aperti per verificare che vengano messe in atto, in modo corretto, le misure preventive a favore di dipendenti e clientela per scongiurare i contagi di questa insidiosa malattia, non ancora sconfitta e per la quale tanti scienziati in tutto il mondo sono al lavoro per cercare di individuare un efficace vaccino e farmaci idonei per combatterla e curarla in modo adeguato.