Prima litiga con la moglie poi aggredisce gli agenti: “placato” con il taser e arrestato

Sondrio, 2 gennaio 2025 - Prima la violenta lite con la moglie poi aggredisce i poliziotti e cerca di fuggire. La notte ad alto tasso alcolico di un uomo di 54 anni è finita con l’arresto dopo esser stato fermato con il "taser" dagli agenti.

La Polizia era intervenuta in un appartamento del centro a seguito di segnalazione di una violenta lite tra due coniugi.

Alla richiesta di esibire i documenti e di fornire le proprie generalità, l'uomo, in forte stato di agitazione e di ebbrezza alcolica, ha spintonato gli agenti e si è messo a correre in direzione delle scale della palazzina nel tentativo di eludere il controllo. I poliziotti lo hanno inseguito e raggiunto fino al piano inferiore.

Il 54enne ha cercato di colpire con pugni al viso gli agenti che, come previsto in casi del genere, hanno utilizzato il "taser" per cercare di placarlo. L’uomo è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e minaccia aggravata.