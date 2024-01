Linus e peanuts al museo civico

Linus e i peanuts sbarcano a Bormio. Nel centenario della nascita del geniale creatore Charles M. Schulz, l’amministrazione comunale propone un’anteprima assoluta per la Lombardia, speciale ed esclusiva: l’esposizione di tutti numeri della rivista "Linus", dal 1965 al 2023. Cinquantotto anni di storia del fumetto, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati, grandi e piccoli. La mostra aprirà giovedì 11 gennaio al Museo civico di Bormio e nasce sotto il segno della Milanesiana, per le intense e proficue relazioni tra l’assessore alla Cultura Paola Romerio Bonazzi e l’ideatrice della prestigiosa rassegna culturale che da anni fa tappa a Bormio, Elisabetta Sgarbi. L’iniziativa è infatti curata da quest’ultima, già direttore responsabile della rivista, con Marcello Garofalo, critico cinematografico, regista, saggista e romanziere, e la collaborazione di Igort, direttore editoriale Linus.