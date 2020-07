Dal soffitto della galleria della Sp 72 ieri mattina sono piovuti calcinacci, che fortunatamente non hanno colpito nessuno. L’allarme è scattato intorno alle 9, quando alcuni automobilisti in transito hanno visto detriti cadere dalla volta del tunnel Grumo tra Lierna e Mandello del Lario. Sul posto sono intervenuti per primi i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecco per valutare la situazione e rimuovere il materiale ancora pericolante. Una volta ultimate le operazioni di disgaggio sono arrivati anche i tecnici di Villa Locatelli trattandosi di una strada provinciale. I sopralluoghi non hanno evidenziato particolari anomalie, ma solo distacchi superficiali di piccole porzioni di intonaco. Sono stati mobilitati anche gli agenti della Polizia locale che hanno istituito per un breve tratto un senso unico alternato, senza bisogno di bloccare completamente la circolazione.

D.D.S.