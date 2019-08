Sondrio, 31 agosto 2019 - In una società spesso individualista dove l'opulenza superficiale scavalca l'altruismo, la gentilezza diviene caratteristica sempre più inconsueta. Ciò che un tempo era naturale, ora appare eccezione. E così un minuscolo libretto di carta, con un fiore disegnato e dediche per la mamma, finito su un marciapiede tra lo scalpiccio della folla può facilmente passare inosservato e perdersi per sempre. Così non è stato. Già, perchè quel libretto creato da mani bambine, decorato con disegni bellissimi dai vivaci colori, è stato raccolto da una residente colpita dall'inconsueto ritrovamento e decisa a restituire la piccola creazione artistica ai legittimi proprietari riuscendo a rintracciali tramite i social.

Una dolce favola moderna nel segno degli autentici valori che, nella quotidiana tirannia di ritmi frenetici, merita di essere raccontata. "L'ho visto in via Cesare Battisti alcuni giorni fa e mi spiaceva lasciarlo a terra - esclama Sara Moroni - L'ho raccolto e aperto. Vi erano dediche splendide per la mamma. Mi sono emozionata. Vi era così tanto amore in quelle parole. Poi quei disegni curati con certosina dedizione. Ho pensato all'impegno di quella bimba nel realizzare il tutto e al dispiacere di non averlo più. Ho pensato che era giusto riconsegnarlo. Che questo gesto avrebbe donato un sorriso alla piccola! I bambini meritano considerazione, è un dovere rispettarli".

Un gesto di profonda sensibilità che potrebbe sembrare all'apparenza insignificante, ma che racchiude, invece, valori importanti e spesso oggigiorno dimenticati. Una azione delicata che fa riscoprire il senso di comunità. La ricerca sui social. Il tam tam mediatico. Le innumerevoli condivisioni e alla fine il ritrovamento della piccola Azzurra, 9 anni. "Siamo ancora emozionate io e mia figlia Azzurra. Quasi non ci credevamo! Un grazie di cuore a Sara per averci riportato il prezioso libretto. Un dono splendido della mia bimba" - afferma Sara Galli. Una vocazione alla gentilezza che resta imperativo per chi sceglie di restituire all'umanità il suo insostituibile valore. Per chi sceglie di rispettare l'infanzia in un tempo moderno che, purtroppo, registra anche scandali inaccettabili di infanzie vergognosamente abusate.