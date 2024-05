L’hardcore... che fa bene. Musica a palla e gadget con Thomas Ska e Bazzo

CORTE FRANCA (Brescia)

Quando la musica, il ballo e le serate in discoteca diventano amore e generosità. Accadrà questa sera al Number One di Corte Franca, dove il direttore artistico e resident Dj per la musica Hardcore Thomas Ska venderà il proprio merchandising e quello della “Old school“, ovvero dei dj del passato di sua proprietà, per dare poi tutto l’incasso in beneficenza all’associazione Abe Brescia. Magliette, felpe, cappellini, vecchi cd di musica hardcore e molto altro saranno messi in vendita con la collaborazione dell’influencer più famoso del Bresciano: “Bazzo“, anche lui non nuovo alla beneficenza come spesso si vede nei suoi video su Tiktok, Instagram e Facebook.

Thomas Ska, 40 anni, residente in Franciacorta e membro della Protezione civile nonché tecnico dronista con brevetto per le calamità naturali, ha visitato la Pediatria oncologica di Brescia con i molti piccoli ospiti. "L’Abe è un’associazione che mi ha colpito molto – spiega – perché sostiene non solo i piccoli ospiti del reparto oncologico ma anche le loro famiglie.

Le iniziative dell’associazione sono moltissime, comprese l’assistenza domiciliare e la fornitura di psicologi. La malattia infantile è invalidante non solo per i bimbi ma anche per i familiari, che si trovano la vita sconvolta. Associazioni come Abe diventano allora indispensabili. Per questo ho pensato a loro. Ogni battito musicale del mio cuore questa sera sarà dedicato ai piccoli malati degli Spedali Civili e a tutti gli altri piccoli che soffrono". Stasera al Number One si chiuderà la stagione hardcore con la serata Temple of Sound, per tornare il 14 settembre con il Leaderz Festival. Nel frattempo Dj Ska andrà in tournée estiva.

Dal 1981 Abe è al fianco dei bambini affetti da leucemia, tumori e patologie ematologiche croniche in cura all’Onco-Ematologia Pediatrica degli Spedali Civili. Nata per migliorare la qualità della vita in reparto e sostenere le famiglie, Abe mette in campo assistenza completa e servizi socio-sanitari, regalando un po’ di serenità e coraggio. "Per entrare al Number One si paga regolare biglietto – spiega Ska – In Sala Due troverete me che suono e “Bazzo“ pronto a vendere magliette e gadget".

Milla Prandelli