Lezione da un reato La serra degli spacciatori alla scuola di giardinaggio

di Paola Pioppi

Dopo lo smantellamento della serra, in cui crescevano rigogliose e ben curate più di 500 piante di cannabis, e il patteggiamento diventato irrevocabile dei due custodi, smaltire quei materiali finiti sotto sequestro, tra discariche e centri di gestione di rifiuti speciali, al Tribunale di Como sarebbe costato quasi 1200 euro. Ma ora tutto quel materiale ha trovato una collocazione utile: la scuola di giardinaggio della Fondazione Minoprio, ente di formazione florovivaistica senza fini di lucro.

Il provvedimento del Gip di Como ha autorizzato l’ufficio Corpi di reato a donare una nutrita lista di materiali e attrezzi, tutti inerenti la coltivazione di piante, e utilissimi nella formazione degli studenti. Oltre a consentire il risparmio di soldi pubblici.

Il capannone era stato scoperto nel Canturino a novembre 2020 dalla guardia di finanza, con oltre 500 piante di cannabis, già recise, pari a un peso di 300 chili, 5 chili di marijuana pronta per il confezionamento e vario materiale per la coltivazione. La cannabis è stata distrutta dopo l’analisi e la definizione del procedimento giudiziario.

Ma in quel capannone c’era anche tutta l’attrezzatura della filiera produttiva: le decine di piante in vaso, alte circa un metro, riunite in un unico grande spazio, erano sovrastate da un impianto di illuminazione artificiale. C’erano inoltre ampi banconi, dove le infiorescenze erano suddivise in secchi e contenitori, messe ad asciugare su teli di plastica, o all’interno di essiccatori professionali.

Ora la stessa guardia di finanza consegnerà alla scuola sette fusti di fertilizzanti, un kit di irrigazione, 63 lampade da 600 watt per mantenere la temperatura più idonea alla crescita delle piante in serra, due quadri elettrici, 68 trasformatori da 600 watt e 64 portalampade, una rete essiccatrice, un termometro da giardino, 50 etichette in plastica da terreno e materiale per il confezionamento delle piante. In questo lungo elenco di materiali compaiono anche sostanze come i fertilizzanti o apparecchiature elettriche, il cui smaltimento va la di fuori della gestione ordinaria del rifiuto, con i relativi costi. Ma soprattutto, si tratta di beni perfettamente funzionanti e utilizzabili, che ora troveranno una collocazione degna.