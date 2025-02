L’ex compagno della maga di Teglio patteggia cinque mesi: l’ha calunniata

Non solo con la sua denuncia diede avvio all’Operazione Maga Circe che valse alla ex compagna, la tellina Paola Fendoni, sedicente psicologa e ipnotista , la condanna in primo grado a due anni di reclusione per omessa dichiarazione fiscale ed esercizio abusivo della professione, ma lui, Duillio Smersi, di Villa di Tirano la accusò anche di avergli rubato 35mila euro. In realtà quel denaro glielo laveva dato lui. Per questo ha dovuto rispondere di calunnia. Ha patteggiato cinque mesi.