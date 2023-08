Lesioni e tentata violenza Il convivente al Bassone

Durante una lite, ha aggredito la compagna e l’ha riempita di botte, al punto da farla finire in ospedale. Ma l’uomo, 40 anni residente a Ripalta Cremasca, già il giorno prima l’aveva picchiata, durante un tentativo di violenza sessuale. I carabinieri di Asso, intervenuti in una abitazione di Castelmarte giovedì notte, hanno arrestato l’aggressore, portandolo in carcere su disposizione del magistrato di turno della Procura di Como, Michele Pecoraro. Le accuse per lui sono di lesioni e tentata violenza sessuale. I due pare convivessero solo da qualche settimana nella casa di lei, una donna di 45 anni, ma solo negli ultimi giorni l’uomo si è mostrato in tutta la sua aggressività, forse anche a causa dell’assunzione di stupefacenti. Così mercoledì notte, dopo un approccio sessuale che lei ha rifiutato, il quarantenne ha cercato di portare a termine i suoi intenti, e l’ha picchiata. La donna ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove è stata dimessa con 15 giorni di prognosi, ma non ha sporto denuncia. Ma la notte successiva, l’uomo l’ha nuovamente picchiata, e questa volta la prognosi per le ferite, che si sono sommate a quelle di poche ore prima, si è aggravata, arrivando a una ventina di giorni. A quel punto la vittima ha raccontato tutto, chiedendo l’intervento dei militari. L’arrestato è ora al Bassone, in attesa dell’interrogatorio di convalida. Pa.Pi.