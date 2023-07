LECCO: Stalker Perseguita la ex, Finisce in Manette

Per dieci interminabili mesi ha trasformato in un inferno l’esistenza della sua ex fidanzata e anche della madre di lei, "colpevole" di aver difeso la figlia. Telefonate nel cuore della notte, appostamenti sotto casa, pedinamenti, spesso sberle, a tutte e due... L’incubo per figlia e madre però ora è finito: gli agenti della Mobile di Lecco hanno arrestato il loro stalker. È un tossicodipendente alcolista di 25 anni che abita in città. Era diventato un pericolo incontrollabile, non solo per la ex e la madre di lei, poichè, nonostante gli fosse stata revocata la patente, continuava a circolare in auto, spesso sotto l’effetto di sostanze proibite, alla ricerca frenetica di qualche dose, oltre che della sua ex. Non è stato facile per gli investigatori della Mobile, coordinati dal magistrato incaricato del caso, raccogliere e unire tutti gli elementi per permettere al giudice per le indagini preliminari di firmare un mandato di cattura contro il 25enne, perché, come spesso purtroppo succede in simili casi, la sua ex non voleva denunciarlo e ogni volta lo giustificava, vittima due volte, una di lui e l’altra di se stessa. Dall’inizio dell’anno, già 6 fidanzati, compagni, mariti e padri violenti sono finiti in carcere, 4 per maltrattamenti in famiglia, due per stalking. D.D.S.