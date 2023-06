LECCO, Chiusura della Linea Como-Lecco per Interventi Vari, Pendolari Chiedono Risposte

Chiusa, non per ferie, ma per lavori. La linea Como – Lecco quest’estate si blocca per interventi vari. "Il numero di noi viaggiatori durante il periodo estivo però non cala – avvisano dal Comitato pendolari Como – Lecco -. Per questo abbiamo chiesto in Regione Lombardia di predisporre un piano per la chiusura della tratta Costa Masnaga - Lecco e la conseguente interruzione del servizio sulla linea S7: molti passeggeri che oggi partono da una di quelle stazioni intermedie, preferirà andare a Lecco per proseguire da lì verso Milano, anziché usare il bus sostitutivo e trasbordare poi sul treno a Costa Masnaga". La proposta dei pendolari è semplice: istituire un servizio di bus aggiuntivo tra Lecco e Merone e Como, per deviare i viaggiatori anche sulla linea Milano - Asso, affinchè venga offerta una possibilità aggiuntiva. "Naturalmente è stato chiesto che i treni sulla linea Milano - Asso vengano mantenuti con una frequenza di 30 minuti anche nel mese di agosto, rinunciando alle abituali soppressioni estive", specificano i pendolari. Al momento però dal Pirellone nessuno ha fornito risposte. D.D.S.