Lecco all’avanguardia Viaggio nel Futurismo motore del Novecento

Futuristi, una generazione all’avanguardia in mostra a Lecco. È in corso a Lecco la mostra "Futuristi, una generazione d’avanguardia". È allestita nelle sale del primo piano primo piano di Palazzo delle Paure, in centro sul lungolago. Il percorso propone una panoramica sugli esiti noti e meno noti del Futurismo. Racconta, nelle sue diverse declinazioni, uno dei movimenti d’avanguardia più importanti d’Europa, il Futurismo appunto, nato e sviluppatosi in Italia, e i suoi rapporti con la scena europea e con la società italiana del tempo. È diviso in sette capitoli, a partire dalla sezione sulle origini del movimento il 20 febbraio 1909 con la pubblicazione del quotidiano francese Le Figaro dell’articolo intitolato Le Futurisme di Filippo Tommaso Marinetti. Poi prosegue con l’approfondimento della relazione con il primo conflitto bellico mondiale. Un focus è dedicato al ruolo del Futurismo nella nascita dei nuovi linguaggi sperimentali di inizio secolo scorso, in particolare con il Cubismo. In mostra ci sono le opere dei più celebri rappresentanti del movimento: da Giacomo Balla a Luigi Russolo, da Gino Severini a Enrico Prampolini. L’esposizione è curata da Simona Bartolena ed è prodotta dagli organizzatori di ViDi cultural, che propongono nuovo modo di concepire le mostre, con la collaborazione di Comune di Lecco e Simul, il Sistema museale urbano lecchese.

Fa parte del programma "Percorsi nel Novecento", che analizza la scena culturale italiana nelle prime sei decadi del XX secolo. "Continua il percorso delle grandi mostre di Palazzo Paure, nel viaggio che ci accompagna tra ‘800 e ‘900 che giunge così ai primi anni del ‘900 con i linguaggi d’avanguardia, ovvero del Futurismo – spiega l’assessore alla Cultura Simona Piazza –. Una mostra importante, che raccoglie opere significative sul panorama nazionale e internazionale, con la possibilità di essere un evento attrattivo non solo per i cittadini e studenti, ma anche per visitatori che arrivano a Lecco per frequentare la nostra città".

La mostra sarà visitabile sino al 18 giugno. è aperta il martedì dalle 10 alle 14, da mercoledì a domenica dalle 10 alle 18. In programma un’apertura straordinaria a Pasquetta. Il biglietto intero costa 10 euro; il ridotto 7 ed è riservato ad under 18, over 65, universitari, componenti di gruppi di 8 persone e soci di Fai e Touring Club. Per chi arriva in treno c’è il Ridotto speciale Trenord di 7 euro per weekend e festivi e di 6 euro i feriali. Scolaresche e bambini fino a 12 anni pagano 4 euro. Disabili con un accompagnatore, giornalisti, guide turistiche, soci Icom e Abbonamento Musei Lombardia, accomagnatiri di gruppi ogni 15 visitatori e docenti di Lecco non pagano. Daniele De Salvo