Le melodie del Natale invadono il territorio grazie a 600 allievi

Le melodie di Natale invadono l’Altomilanese: da Legnano a Canegrate per arrivare fino a Castellanza, le Scuole di Musica Niccolò Paganini propongono 8 concerti in un mese. Una rassegna ampia ed estesa che vedrà coinvolti quasi 600 tra allievi di ogni età e maestri, tutti pronti a esibirsi in teatri, chiese e persino piazze. "Chiudiamo un anno che è stato molto significativo rivolgendo al territorio i nostri auguri", spiega Fabio Poretti, direttore delle Scuole di Musica Paganini. "Nel 2023 abbiamo avuto il record di iscritti, oltre 1.200 allievi, e abbiamo aperto la nuova sede di Castellanza". C.Sor.