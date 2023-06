Le imprese assumono Ma mancano gli specialisti

di Federica Pacella

Cresce l’occupazione tra le Pmi bresciane, ma restano forti difficoltà a selezionare nuove personale. Secondo l’indagine sulle risorse umane realizzata dal Centro Studi Confapi Brescia su un campione di 100 imprese associate, soprattutto metalmeccaniche, nei primi mesi del 2023 l’89% delle aziende ha aumentato l’organico e circa la metà (46%) ha intenzione di continuare a farlo nei prossimi mesi. "Nonostante dinamiche certamente positive e diffuse – osserva la curatrice dell’indagine Maria Garbelli –, le difficoltà riscontrate nella selezione di nuovo personale restano però rimarcate". Quasi due imprese su tre (64%) lamentano la mancanza di competenze specialistiche, il 31% la mancanza di competenze generiche, il 57% addirittura di candidati nonostante l’utilizzo di una pluralità di strumenti e di canali di recruiting.

La mancanza di figure adeguate da inserire nell’organico ha ovviamente degli impatti sull’operatività aziendale. Il 78% delle imprese dichiara di subire un impatto forte o fortissimo dalla mancanza di figure specializzate in ruoli operativi. "C’è un disallineamento – afferma Pierluigi Cordua, presidente di Confapi Brescia – tra le figure richieste dalle imprese e la manodopera espressa dal territorio, ma c’è anche un problema strutturale di tipo demografico, con conseguente perdita di forza lavoro. Di qui la urgente necessità di politiche attive per la natalità da un lato e, nell’immediato, di politiche dell’immigrazione che devono essere ricalibrate tenendo conto di questi fattori. È inoltre necessario che il nostro territorio sia sempre più attrattivo per i giovani favorendo buoni impieghi, soddisfazione e servizi adeguati ed evitando così la fuga all’estero di risorse importanti per lo sviluppo della nostra economia". Uno dei nodi è la conoscenza, per ora scarsa, da parte delle aziende dei meccanismi di interazione possibili con le fondazioni Its Academy, con i Cfp, e con i soggetti accreditati nel panorama dei servizi al lavoro. "I tempi sono maturi – sottolinea Giuseppe Raineri, consigliere Confapi Brescia con delega alla formazione e direttore generale Afgp, Associazione Formazione G. Piamarta – per un rapporto tra imprese ed enti formativi di coprogettazione e di qualificazione dell’offerta investendo di più per persona, essendo il capitale umano più scarso e quindi più prezioso".