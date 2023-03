Le Fabbriche pensanti Storie di Compassi d’oro

Interruttori industriali Abb Sace, un trattore Same e numerose sedie in legno, acciaio e plastica, tavoli pieghevoli di Alias, freni con pinze in ceramica Brembo, un fucile da caccia automatico del 1954. La Sala delle Capriate di Palazzo della Ragione, in Città Alta, ospita fino al 4 giugno la mostra “Le fabbriche pensanti“, dedicata al racconto di 32 oggetti di design industriale vincitori del premio Compasso d’oro, realizzati da produttori radicati nei territori di Bergamo e Brescia e detentori - dal 1954 ad oggi - del significativo riconoscimento, simbolo del "saper fare" made in Italy. L’esposizione, nata in occasione della Capitale della Cultura 2023, è curata da Davide Pagliarini.

Dalla prima edizione a oggi, ben 32 prodotti costruiti dalle aziende di Bergamo e Brescia si sono aggiudicati il Compasso d’oro, confermando la vocazione innovativa della produzione manifatturiera delle due province. A questi se ne aggiunge un 33°: il simbolo della Regione Lombardia, disegnato da Bob Noorda, Roberto Sambonet, Pino Tovaglia e Bruno Munari.

In occasione della mostra, la Sala delle Capriate è stata verniciata di rosso rubino con testi e icone in bianco e oro, per richiamare i colori del Compasso d’oro (la rassegna è visitabile gratuitamente tutti i giorni, tranne il martedì in orari 15-19 il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, mentre 10-19 sabato e domenica).

"L’anno della Capitale – spiega l’assessore alla Cultura di Bergamo, Nadia Ghisalberti – ci porta alla scoperta di un pezzo di storia poco conosciuto eppure di respiro internazionale". "Il progetto – sottolinea Davide Pagliarini – è il frutto di un’accurata ricerca sul territorio bergamasco e bresciano, accomunati dalla stessa attitudine al fare". Oltre all’allestimento, ci sono anche un ciclo di “talk Future of“, una pubblicazione editoriale cartacea e un podcast a puntate.

Michele Andreucci