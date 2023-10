Sondrio, la generosità dei fedeli aiuta la parrocchia. Don Christian: “Mancano ancora 37mila euro”

Procedono i lavori di sistemazione degli immobili di proprietà della parrocchia di Sondrio dove, con l’aiuto dei fedeli, la speranza è riuscire a rientrare di gran parte delle spese sostenute entro la fine dell’anno. "Il debito per sistemare piazzale Don Alberto Panizza del Sacro Cuore grazie alla generosità delle persone pian piano si sta riducendo – spiega don Christian Bricola, arciprete di Sondrio –. Mancano ancora 37mila euro, speriamo di chiudere questo capitolo di spesa entro Natale, magari con qualche bella iniziativa. Purtroppo abbiamo avuto spese impreviste per i tetti dell’oratorio in pessime condizioni, prima o poi bisognerà iniziare a fare un ragionamento serio su questa struttura".

Sono in corso i lavori di restauro dell’organo della Collegiata, metà dell’intervento è finanziato direttamente dalla Cei attraverso l’8x1000 mentre alla parrocchia toccherà sostenere la metà delle spese, pari a 38mila euro. "Non sono preoccupato, perché i lavori saranno lunghi e quindi abbiamo tempo tutto l’anno prossimo. Le donazioni sono detraibili per le persone fisiche e deducibili dal reddito d’impresa". Sono quasi terminati anche gli interventi di sistemazione del Cinema Excelsior, finanziati attraverso un bando del Pnrr.

"L’atrio è stato completamente rinnovato e speriamo di riuscire al più presto a sistemare anche l’ingresso. Grazie al bando Pnrr pagheremo i lavori, i soldi che mancano li ricaveremo con il funzionamento ordinario della sala e quindi per darci una mano basterà andare al cinema".