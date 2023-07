Lavori olimpici a Bormio Le nuove linee interrate portano la velocità green

Potenziamento delle linee di media tensione interrate, realizzazione di impianti per le biomasse da legno e fotovoltaici, costruzione di una nuova cabina elettrica: massima efficienza a emissione zero per Bormio. Le Olimpiadi Milano Cortina 2026, le prime della storia improntate sulla sostenibilità, lasceranno in dote impianti moderni in grado di soddisfare le esigenze crescenti in termini di energia consumata ma rispettando l’ambiente. Nell’ultimo sopralluogo, un Energy meeting al quale hanno partecipato rappresentanti del Comune, di CAL, della Fondazione Milano Cortina e di Enel Distribuzione, sono stati definiti i prossimi passi da compiere, nell’ambito degli interventi già programmati e pronti a partire. "Per Bormio il cambiamento sarà sostanziale e porterà grandi benefici - dice il sindaco Silvia Cavazzi -. Tutti gli interventi ci garantiranno, sia durante i Giochi ma anche dopo, e sia sotto l’aspetto della disponibilità di potenza, necessaria per migliorare la qualità del servizio, sia dal punto di vista ambientale, un servizio al top poiché si riduce di tanto i consumi e le emissioni inquinanti, puntando con decisione sulle fonti rinnovabili ed evitando il ricorso a generatori alimentati a gasolio, finora indispensabili in occasione dei grandi eventi".

Una svolta epocale, una virata nella direzione già individuata dall’Amministrazione impegnata a promuovere iniziative e a coinvolgere i cittadini in un’ottica di salvaguardia ambientale e di incentivazione della mobilità dolce. Un percorso già ben avviato, in linea con lo spirito delle Olimpiadi Milano Cortina 2026. Dal punto di vista del fabbisogno di energia, già oggi Bormio deve fare i conti con le mutate esigenze di residenti e turisti e con l’aumento dei consumi: un trend destinato a crescere con l’installazione di colonnine per la ricarica di bici e auto elettriche. Gli interventi fra Premadio e Bormio, 4 linee di media tensione per una lunghezza di 12 km, interessano numerose vie. Un intervento di grande rilevanza che andrà quasi a raddoppiare la potenza, dagli attuali 15 a 27 megawatt. Si aggiunge la nuova cabina elettrica, in zona Ski Arena, che garantirà la piena efficienza in occasione dei grandi eventi sportivi. Ad essere coinvolti anche i nuovi edifici che verranno realizzati, a cominciare dallo Ski Arena, che saranno a consumo energetico quasi nullo, in linea con gli standard europei. Fulvio D’Eri