L’assessore Del Marco "Cittadini informati"

"Il progetto, all’origine, interessava un’area adiacente la palestra preesistente, in continuazione con la stessa. Ha subito poi diverse modifiche nel breve periodo, mantenendo aspetti di riservatezza passando in sordina per la maggior parte dei cittadini", sostengono taluni. Ma l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Simone Del Marco, respinge con forza la critica di alcuni residenti del quartiere di via Bernina, dove il Comune ha progettato di realizzare una nuova palestra.

"Abbiamo fatto più incontri con i cittadini - afferma infatti Simone Del Marco - e quindi c’è stata ampia trasparenza e condivisione. Stiamo definendo il progetto esecutivo e in settimana dovremo essere in grado di fornire ulteriori, importanti novità sull’importante opera programmata". Mi.Pu.