L’assassino di don Roberto condannato per aggressione

Ridha Mahmoudi, il tunisino di 56 anni condannato all’ergastolo per l’omicidio don Roberto Malgesini, avvenuto a settembre di tre anni fa, ieri è andato incontro a una nuova condanna a 10 mesi di reclusione, questa volta per resistenza a pubblico ufficiale. Una denuncia rimediata il 19 settembre 2020, poco dopo il suo arresto, dagli agenti di polizia penitenziaria che erano stati incaricati del suo trasferimento dal carcere di Como a quello di Monza. Un trasferimento che si era reso necessario a causa dell’incompatibilità ambientale dell’imputato con la struttura carceraria comasca, dove don Malgesini faceva opera di assistenza ai detenuti. Ma in quell’occasione, il tunisino si era scagliato contro gli agenti. Ieri il difensore ha chiesto l’assoluzione, sostenendo che da parte dell’imputato non c’era volontà di aggredire e offendere.