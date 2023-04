L’arte ImPressa Alla Img di Capriano la scultura fa welfare

"Lavorare sull’inaspettato, sul cortocircuito: trovo che lo stabilimento, per le mie opere, sia l’habitat naturale". Così Stefano Bombardieri, artista bresciano noto al grande pubblico per le audaci sculture di grossi animali selvatici, ha commentato l’inaugurazione della mostra visitabile da oggi, allestita nella sede di Img, azienda di Capriano del Colle leader nel settore delle presse per lo stampaggio a iniezione degli elastomeri e termoindurenti in Italia.

Dopo il posizionamento di una prima scultura a Palazzo Bocca, sede del municipio caprianese, altre 7 sono allestite nella sede aziendale di via Industriale 108. L’iniziativa costituisce la prima tappa del più ampio progetto “L’arte ImPressa: che bello lavorare!“, con cui Img desidera concretizzare la sua visione di welfare aziendale: l’arte, nelle sue molteplici forme, diventa strumento di benessere, fonte di energia vitale e di crescita personale.

Le sculture saranno disponibili fino al 20 maggio 2023. Per permetterne la fruizione da parte del pubblico, alcune saranno visibili anche dalla strada. Inoltre Img aprirà le sue porte accogliendo i visitatori il venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 12 (per i gruppi, serve la prenotazione al numero 030.314645).

Negli altri giorni le opere saranno godibili dai dipendenti, dai clienti e dai fornitori. "Sostenibilità non è sinonimo solo di attenzione ecologica – spiega l’ad di Img Barbara Ulcelli –, sottintende anche una profonda sensibilità nei confronti del benessere sociale, dai dipendenti fino alla comunità in cui un’azienda è inserita. Fare impresa oggi significa anche stimolare riflessioni sui temi attuali, offrire opportunità di crescita, lavorativa e personale. Un’azienda si deve porre come incubatrice di talenti e di opportunità". Fra le prossime tappe del progetto, in estate ci sarà la mostra itinerante “Io ti ascolto“ promossa da Omb Saleri, con Casa delle Donne, Comune e Confindustria.

