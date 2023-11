L’Arma ricorda il tenente colonnello Alessi

Una corona di fiori per onorare la memoria del tenente colonnello Alessi. È quella deposta giovedì mattina a Sondrio presso il comando provinciale dei carabinieri, in occasione della giornata dedicata ai defunti, sulla lapide che ricorda il comandante dell’allora gruppo carabinieri di Sondrio e comandante partigiano della resistenza in Valtellina a cui è intitolata la caserma di largo Sertoli, insignito della medaglia d’argento al valor militare. La cerimonia, celebrata in forma solenne con un picchetto di carabinieri armati, è stata onorata dalla presenza del prefetto di Sondrio, Roberto Bolognesi, ed ha visto la partecipazione di una rappresentanza dei carabinieri della provincia. Il colonnello Marco Piras, comandante provinciale dei carabinieri, ha brevemente tratteggiato la figura del suo illustre predecessore. F.D’E.