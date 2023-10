L’Apocalisse fra angeli e mostri nella cattedrale lasciata al buio

Una “liturgia teatrale“ nella quale le forme più contemporanee si misurano con uno dei testi più ermetici della Bibbia, l’Apocalisse. Nella notte di vigilia dei giorni dedicati alla memoria dei santi e dei morti, questa sera sotto le volte del Duomo di Bergamo risuoneranno le parole dell’ultimo libro della Bibbia, lette dall’attore Maurizio Donadoni e interpretate dalle installazioni luminose di MiDi Motori Digitali e dalle improvvisazioni di musica elettronica del sound designer bergamasco Grijselle. “Lo Spirito della Sposa“, questo il titolo dell’evento, è anche la manifestazione conclusiva de Le vie del Sacro.

"Sarà una lettura itinerante per Bergamo Alta – spiega Donadoni –. Cominciamo alle 21 in San Michele al Pozzo Bianco. Finita la prima parte di lettura, si parte tutti e 300 e si cammina con delle cuffie in testa, nelle quali passano altri contenuti. Ognuno ha il suo telefono collegato e nella notte sentirà queste voci che ho registrato, dei suggerimenti, diciamo, per avvicinare un testo difficile da capire. Lo spettacolo è come diviso in due: a un certo punto, esaurita la parte più dottrinale, improvvisamente appare la sua poesia: angeli, creature mostruose. Irrompe il mistero". Camminando in mezzo a queste suggestioni si raggiunge la cattedrale, chiusa: alle 10 partono i rintocchi del campanone, "e su quel suono si aprono le porte e si entra nel mondo sonoro di Grjiselle. Sarà accesa solo la cupola, tutto il resto resterà al buio". M.A.