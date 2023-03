L’Anpi e i sindaci ricordano il coraggio di don Francesco Rovelli

Settembre 1943, il mese dell’armistizio con gli anglo-americani, la nascita della Repubblica Sociale e l’inizio dell’occupazione tedesca. Nello sfacelo di quei giorni, molti ebrei ed ex prigionieri di guerra cercano di riparare in Svizzera. Arrivarci sarebbe impossibile senza l’aiuto di chi organizza i "viaggi della salvezza". Bellano, Dervio, Dorio diventano importanti luoghi di passaggio, dove opera una rete clandestina con a capo don Francesco Rovelli. Assieme a lui altri coraggiosi uomini e donne che hanno salvato centinaia di persone. Se ne parla sabato alle 17 in sala civica a Bellano con i sindaci e Anpi.