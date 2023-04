L’allarme viabilità "Usiamo i fondi del Pnrr per sistemare il ponte"

Il ponte sul Poschiavino andrebbe rifatto. Su questo tutti sono d’accordo, ma chi si prende l’impegno di portare avanti la questione nelle sedi opportune? Quale ente è competente in materia? Secondo quanto dicono i rappresentanti del Comitato per il Poschiavino, nessuno si prende la responsabilità e quindi l’opera rischia di essere messa nel dimenticatoio.

"Il ponte sul Poschiavino è posto di traverso e con quel pilastro centrale, in caso di una nuova alluvione o di una piena più o meno improvvisa, – dicono dal comitato – potrebbe fare un pericoloso effetto diga con tutto quel che ne conseguirebbe per gli abitanti delle frazioni di Tirano e Villa". Politici, tecnici ed amministratori sostengono che la messa in sicurezza dell’abitato di Madonna di Tirano e della località Ragno di Villa dipenda dal rifacimento del collegamento sul corso d’acqua, sul quale transitano attualmente i mezzi che devono raggiungere Tirano e l’Alta Valle. Questo è appurato. "Ma sembra ormai che il suddetto ponte sia figlio di nessuno. Le amministrazioni comunali di Tirano e Villa, unitamente alla Provincia di Sondrio e Regione Lombardia, ci hanno già comunicato che non è di loro competenza ma di Anas". Ma anche Anas non sembra interessatissima dalla questione. "La stessa Azienda strade ci ha comunicato che il ponte sul Poschiavino sarà soggetto a breve a delle verifiche tecniche propedeutiche per una eventuale futura attività di manutenzione. Sta di fatto che la messa in sicurezza dell’abitato e di chi il ponte lo percorre, anche per motivi di lavoro, rimane una chimera".

Il problema è che in futuro il manufatto potrebbe essere trascurato. "Ora, come prevedibile, il ponte sarà abbandonato al suo destino in quanto a completamento della tangenziale di Tirano passerà di competenza provinciale. È di questi giorni la difficoltà dell’Italia di spendere i soldi avuti dall’Europa in sede Pnrr. L’incapacità progettuale sta vergognosamente mettendo a rischio, perdendoli, questi finanziamenti. A questo punto perché le amministrazioni comunali di Tirano e Villa, coordinati dalla Provincia e da Regione, non si impegnano per risolvere una volta per tutte questo annoso problema e presentano un progetto inseribile nel Pnnr?".

Fulvio D’Eri