Lago, montagna e rioni. Esperienze di primavera

Spring break outdoor a Lecco, tra lago e montagne, ma anche rioni, per celebrare il centenario della città nata nel 1923 dall’accorpamento dei suoi 15 rioni. In programma, 47 esperienze di primavera lecchese. Ce n’è per tutti i gusti, anche enogastronomici: non solo gite, passeggiate, itinerari, ma anche esperienze culinarie. "Un calendario nato dalla collaborazione con le guide, gli accompagnatori e le istruttrici, che mettono in campo la competenza e la capacità di accogliere le persone – spiegano il sindaco Mauro Gattinoni e l’assessore all’Attrattività Giovanni Cattaneo, che si aspettano un boom di visitatori –. Vogliamo farci trovare pronti. L’obiettivo è rafforzare il posizionamento di Lecco come meta preferita per chi vuole stare all’aria aperta, recuperando ritmi più piacevoli, in armonia con la natura, la storia e la cultura che rendono unica la città. Puntiamo sul lago, la montagna e i rioni: attraverso queste tre dimensioni il turista potrà contare su una diversa modalità per visitare Lecco, con una media di una proposta ogni due giorni".

È tutto a portata di click, con un centro unico di prenotazioni sul portale Leccotourism.it attraverso cui scegliere la proposta più adatta per se stessi o da regalare ad altri. Dopo la salita sul Matitone, il campanile della basilica di San Nicolò, uno dei più alti d’Italia, e la biciclettata a Consonno dei giorni scorsi, venerdì tocca a “La belle epoquè di Maggianico“, mentre lunedì dell’Angelo a Pasquetta si scopre il Sentiero del Viandante da Abbadia a Lecco. Sabato prossimo, il 15 aprile, si sale in verticale, con la scalata della Ferrata del Medale. Domenica 16 quindi di nuovo in sella da Lecco al Monte Canto. E poi si prosegue con tutte le altre iniziative sino alla fine di giugno, tra una caccia al tesoro archeologica, stage di arrampicata, ferrate, pagaiate in kayak e tanto altro ancora.

Daniele De Salvo