Ladro straniero rimpatriato dalla Polizia

Nel luglio 2021 era stato destinatario di un decreto di esplusione emesso dal prefetto di Milano, lui però, un 33enne di origini albanesi, ha violato il divieto di reingresso, rientrando in Italia prima del termine previsto e senza aver ottenuto la speciale autorizzazione del Ministro dell’Interno prevista. Non solo: da ulteriori accertamenti compiuti dai poliziotti è emerso che anche altri stati quali la Grecia e la Croazia avessero già proceduto al rimpatrio dell’uomo, con divieto di reingresso in area Schengen nel 2023 e nel 2024 per reati inerenti alla facilitazione dell’immigrazione clandestina. Il recidivo, con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, fra i quali numerosi furti, era stato quindi condannato e si trovava a scontare la condanna presso la Casa Circondariale di Sondrio.

Nel corso degli ultimi mesi, l’Ufficio Immigrazione della Questura, il quale segue con grande attenzione la situazione di ogni detenuto presso la locale Casa Circondariale e procede alla compiuta identificazione dei soggetti stranieri lì ristretti, anche tramite contatti diretti con le rappresentanze diplomatiche dei Paesi d’origine, ha lavorato scrupolosamente e proceduto a tutti gli adempimenti necessari perché si procedesse, il giorno della scarcerazione del soggetto, ad una nuova espulsione dal territorio nazionale con immediato rimpatrio tramite accompagnamento coatto. È così che lo scorso 30 dicembre la Polizia di Stato di Sondrio ha proceduto in esecuzione del provvedimento di espulsione, emesso questa volta dal prefetto di Sondrio Anna Pavone, all’accompagnamento del 33enne per il rimpatrio attraverso la frontiera di Milano – Malpensa e, unitamente alla Polizia di Frontiera. S.B.