Ladri in fuga con la cassaforte Dentro due fucili e 30mila euro

Per commettere il furto, ai ladri è bastato un quarto d’ora, forse meno. Venerdì sera tra le 22.30 e le 22.45, approfittando di un momento di assenza dei proprietari di una villa di via Cristoforo Colombo, a Crevenna. Dalla camera da letto dei proprietari, è sparita una cassaforte, un modello non murato, al cui interno c’erano 30mila euro in contanti e due fucili, rispettivamente calibro 9 e 12. I ladri, probabilmente almeno un paio, non hanno fatto molta strada prima di prendersi quello che gli interessava: il denaro. Dopo aver guadagnato una distanza di sicurezza dall’abitazione, si sono fermati in una zona boschiva sempre nella zona di Crevenna, hanno aperto la cassaforte con un flessibile, e sono spariti con i soldi. Nessun interesse, da parte loro, per i due fucili, decisamente più difficili da gestire se non si è inseriti in precisi ambienti criminali, che sono stati quindi abbandonati assieme al forziere che li conteneva. I carabinieri di Erba, dopo il recupero della refurtiva sopravvissuta, hanno avviato le indagini e cercato elementi utili, ma allo stesso tempo hanno dovuto prendere atto che per quelle due armi, regolarmente denunciate, non era stata comunicata la variazione di indirizzo quando il proprietario era venuto ad abitare all’attuale indirizzo. Una mancanza per la quale l’uomo è stato denunciato. Pa.Pi.