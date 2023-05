L’acqua minerale corre sul camion elettrico

Levissima ha inaugurato il primo mezzo ad emissioni zero. Si è tenuta a Cepina, nei giorni scorsi, la presentazione del primo E-Truck dedicato a Levissima: un mezzo che permette la distribuzione a zero emissioni. Una conquista importante che vede Levissima e Sanpellegrino tra le prime aziende ad utilizzare in Italia un camion 100% elettrico per il trasporto pesante. "Ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica è una delle maggiori sfide da affrontare a livello globale, e Levissima da tempo si è dimostrata un esempio virtuoso - ha dichiarato Fabiana Marchini, direttrice Sostenibilità del Gruppo Sanpellegrino – Agire sulla mobilità è fondamentale per raggiungere obiettivi concreti per i quali occorre anche una innovazione delle infrastrutture". Coinvolti Maganetti Spedizioni e Volvo Trucks Italia. Fulvio D’Eri