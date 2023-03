Labb-Love architettura Quei palazzi da riscoprire

Riscoprire il valore dell’architettura contemporanea, come esempio di rigenerazione urbanistica. Questa l’eredità che gli Ordini degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori di Brescia e Bergamo vogliono riscoprire e lasciare alle due città Capitale della Cultura.

Parte infatti dal 2023 Labb-Love Architettura Bg Bs, nato dalla collaborazione fra i due ordini, con Fondazione architetti Bergamo, Politecnico di Milano, Università di Bergamo e di Brescia, Università di Porto. Momento clou sarà la settimana del Festival, dal 22 al 28 maggio, con attività rivolte alla cittadinanza per approfondire e comprendere le trasformazioni urbane del recente passato, del presente e del futuro. In quell’occasione saranno illustrati gli esiti della ricerca, svolta in collaborazione con il Politecnico, sulla conservazione e il valore del patrimonio architettonico ereditato dal Dopoguerra agli anni Ottanta.

Gli edifici raccontati per primi sono quelli appartenenti alla città pubblica e contenuti nella mappatura del ministero della Cultura e della Regione. "Abbiamo scelto questo tipo di architettura – spiega il presidente bresciano Stefano Molgora – perché è un periodo che rappresenta la ricostruzione delle nostre città. Nonostante sia radicata la convinzione che ciò che è arrivato dopo la guerra sia di basso livello, ciò non è vero".

Questo sarà anche il filo conduttore dei tour a fine marzo per la posa di targhe in 15 architetture contemporanee selezionate a Brescia, 21 nella Bergamasca. "La prima sarà apposta al Museo di Scienze naturali – annuncia Molgora – una scelta emblematica, perché il Comune voleva abbattere l’edificio. Ora è stato mappato dalla Regione e dal Ministero: perderlo sarebbe come cancellare traccia di una memoria che è importante".

A Bergamo la prima targa sarà all’ex Istituto San Marco.

Federica Pacella