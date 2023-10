La Zootecnica, successo ultracentenario a braccetto con la Fiera del Crocifisso

Appuntamento con la tradizione a Cantù che domani festeggia la Fiera del Crocifisso e la 120ª edizione della Mostra Zootecnica, dalle 10 in piazzale Brighi. "Dopo 120 anni possiamo celebrare una tradizione cittadina che si è mantenuta viva nel tempo e che si è sempre più radicata nella nostra comunità – spiega il sindaco Alice Galbiati –. Ringrazio chi ci ha sempre creduto, anche nei momenti un po’ difficili: macellai, allevatori, volontari e appassionati che hanno tramandato questo impegno di generazione in generazione tramandando l’attaccamento alla terra che contraddistingue la nostra comunità". In mattinata di fronte al Santuario è in programma un concerto della banda La Cattolica; oltre agli animali e al mercato dei prodotti tipici si potranno vedere da vicino le carrozze storiche, visitare l’esposizione dei trattori e partecipare alla gara di misura e peso del salame. Per i più piccoli la possibilità di un giro in pony accompagnato dal battesimo della sella.