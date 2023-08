La West Nile in Valtellina Subito le misure preventive

PIANTEDO (Sondrio)

Nell’ambito della sorveglianza per la malattia da Virus West Nile, è stato rilevato un caso di positività entomologica. Il caso, individuato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna (IZSLER) segnala che l’area di cattura è nel territorio di Piantedo. Il principale vettore di WNV è la zanzara Culex pipiens, ubiquitaria in Italia che ha un ciclo biologico di 15-20 giorni in estate, ad attività crepuscolarenotturna, che punge sia all’aperto che nei locali dove poi riposa e digerisce il pasto di sangue. Le persone e gli equidi sono ospiti a fondo cieco e l’infezione decorre in modo asintomatico nella maggior parte delle volte. Tuttavia, nelle categorie a rischio (anziani, soggetti con disturbi immunitari, persone affette da alcune patologie croniche quali tumori, diabete, ipertensione, patologie renali, trapiantati) l’infezione può manifestarsi con sintomi neurologici, talvolta letali. Una volta ricevuti gli esiti si punta a effettuare una bonifica straordinaria dell’area e comunicare ai residenti le misure preventive per contribuire alla corretta gestione del territorio. Tra queste le misure per prevenire le punture. Da Ats fanno sapere che sono attivi, da diversi anni, controlli sulle zanzare che possono essere vettori di virus. Vengono catturate con trappole, piazzate in diverse zone in Valle. E se vengono scoperti esemplari infetti s’attiva il protocollo di profilassi che prevede controlli ulteriori (rispetto agli esistenti) sul sangue per trasfusioni, per evitare di utilizzare sangue infetto dal virus. "Sul portale del Comune - spiega Fabiana Pinoli, sindaco di Piantedo - abbiamo scritto le buone regole da seguire. Poi ci sarà un’ordinananza alla quale sta lavorando la segretaria comunale, Laura Boiani. Non ha punto nessuno e mi chiedo perchè Ats abbia diffuso questa notizia, senza neppure prima contattarmi. E poi, prima di procedere a disinfestazioni che possono comportare danni all’ambiente con l’uso di insetticidi, voglio contattare Ats, per avere più informazioni".Michele Pusterla