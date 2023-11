La vita da incubo di una donna: "Non potevo neppure uscire". Condannato il vicino stalker

È arrivata la condanna per Sem Partesana, 56enne di Berbenno, per stalking e lesioni; ma lui, colpito da divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri di distanza dalla vittima, sembra non aver perso le brutte abitudini. Questo, almeno, è quanto racconta Piera Pendusci, 64 anni, sua vicina di casa, che dal 2019 lo ha denunciato ripetutamente. Si è concluso il processo di 1° grado, è stato condannato a un anno e 2 mesi, concessa la sospensione condizionale della pena. Dovrà risarcire la parte civile, la somma verrà decisa in altra sede ma, intanto, il giudice Carlo Camnasio ha disposto una provvisionale di 5.000 euro.

"Sono contenta della condanna, ora spero che le sue persecuzioni cessino perchè, in realtà, continuano ad andare avanti – ha detto la donna -. Non ha mai smesso, nemmeno quando gli è stato notificato il divieto di avvicinamento, nemmeno quando si è aperto il processo. A dicembre sarà processato per le continue violazioni ai provvedimenti del giudice". Pendusci a febbraio 2022, esasperata, aveva contattato il vostro cronista per far venire alla luce le persecuzioni che subiva, minacce, ingiurie, lesioni e danneggiamenti. Le tante denunce fatte sembravano cadute nel vuoto e lei, disperata, aveva deciso di chiedere il porto d’armi per potersi difendere da sola. Partesana ha dovuto rispondere del reato di atti persecutori, il cosiddetto stalking, ma anche di lesioni. Da settembre 2019 e fino al febbraio 2022, "con reiterate condotte di molestia, cagionava un perdurante e grave stato di paura ingenerandole un fondato timore per la propria incolumità, al punto da costringerla ad alterare le proprie abitudini".