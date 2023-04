La Vedova allegra sale sul palco del Teatro Sociale

La Vedova allegra, la celebre operetta di Franz Lehár, sarà di scena stasera al Teatro Sociale (h. 20.45), a chiusura della "Stagione di Opera e Operetta 20222023" del Comune capoluogo. Per l’occasione, la Banca Popolare di Sondrio, sponsor dell’iniziativa, ha predisposto, a cura del "Notiziario Bps", un’apposita brochure introduttiva "La Vedova allegra e la sua ininterrotta fortuna", di Giovanni Gavazzeni, il noto critico musicale che mette in luce come nell’operetta di Franz Lehár si condensi lo spirito stesso della Belle époque nella magica cornice della Vienna d’inizio novecento.