La Valmalenco organizza pizzocherata per aiutare l'Emilia Romagna colpita dall'alluvione

La Valmalenco è terra di avisini, di penne nere, di guide alpine, di volontari che hanno salvato tante vite di appassionati di montagna e non solo. La solidarietà non è mai mancata e, visti anche i momenti vissuti all’insegna dell’amicizia (si pensi ai rapporti fra le due Vetto, una è la frazione malenca, l’altro è il Comune del centro Italia), Lanzada si muove per aiutare i romagnoli che hanno patito danni per l’alluvione.

Sabato prossimo, in occasione della festa patronale, verrà organizzata una pizzocherata per raccogliere fondi da inviare alle popolazioni dell’Emilia Romagna.

Il momento religioso in onore di San Giovanni Battista sarà alle 18 con la messa.

Alle 19 e 30, presso il salone dell’oratorio, ci sarà la cena di solidarietà a base di pizzoccheri e bresaola. Allieterà la serata il suono delle fisarmoniche.

(Gli interessati potranno prenotare la cena entro la giornata di oggi telefonando ai seguenti numeri: Giorgio 335 75 66 755; Milena 349 57 95 713; Simona 328 41 87 982).

Carlalberto Biasini