La tutela delle foreste. Gestione sostenibile: aiuti sulla certificazione

Centomila euro per la sostenibilità della risorsa boschiva. La Camera di commercio di Sondrio, in collaborazione con l’ordine dei dottori agronomi e dottori forestali delle province di Como, Lecco e Sondrio, ha stanziato un fondo di 100mila euro per incentivare la "certificazione di gestione forestale sostenibile Pefc", sistema di tracciabilità che garantisce la provenienza e la gestione della risorsa boschiva. La certificazione Pefc (Program for the endorsement of forest certification) permette di dimostrare ai clienti che l’approvvigionamento e la gestione dei prodotti di origine legnosa e arborea sono condotti in maniera legale e sostenibile. L’iniziativa trae origine dal Tavolo di confronto della filiera bosco-legno, istituito dalla Camera di commercio. L’obiettivo è duplice: in primis promuovere una gestione forestale responsabile e, nel contempo, dare concreto sostegno alla valorizzazione produttiva del patrimonio boschivo.

Il contributo è rivolto a Comuni e altri soggetti pubblici, privati, singoli o associati, e consorzi forestali che abbiano superfici boscate non inferiori a 100 ettari nel territorio della provincia di Sondrio, dotate di idonea pianificazione forestale vigente. È prevista la copertura del 100% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 10mila euro, per i Comuni e gli altri enti pubblici. Per privati e consorzi forestali è previsto un contributo dell’80% delle spese ammissibili, entro il massimo di ottomila euro. L’iniziativa è finanziata con le risorse dell’Aqst 2023. "Il bando è un passo fondamentale per lo sviluppo sostenibile della filiera bosco-legno – commenta Annalisa Rainoldi, della Giunta camerale –. Attraverso la certificazione Pefc, possiamo valorizzare il patrimonio forestale, garantendo la tracciabilità delle risorse e rafforzando l’immagine del territorio. È un’opportunità per impegnarsi concretamente per un futuro sostenibile, con il vantaggio della messa a disposizione di risorse agli operatori economici di filiera". Testo del bando e modulistica sono nella sezione bandi del sito camerale.