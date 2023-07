La tragedia sui binari del treno a San Pietro Berbenno. Un murale per ricordare i giovani Meriton e Gabriel

Sondrio, 19 luglio 2023 – Gabriel e Meriton vivranno sempre nei cuori di tutti i sondriesi. È stato così inaugurato ieri pomeriggio, poco dopo le 18, il murale dedicato alla memoria dei due giovani tragicamente scomparsi il 12 marzo scorso in un incidente ferroviario.

A San Pietro Berbenno, in quel tragico pomeriggio, Meriton Ajeti, nato in Kosovo ma residente a Sondrio fin da piccolo, e Gabriel Tejada Reyes, nato nel varesotto da una famiglia di origine argentina, avevano trascorso un pomeriggio alle giostre con gli amici e stavano per ritornare a casa col treno.

I due hanno attraversato i binari senza accorgersi dell’arrivo del treno, proveniente da Tirano, e sono stati travolti perdendo la vita davanti agli occhi costernati degli amici. Sondrio non li ha mai dimenticati e mai lo farà. Questo il messaggio del murale allestito grazie all’iniziativa della comunità giovanile del quartiere Sud-Ovest di Sondrio dove vivevano i due quindicenni. Grazie all’aiuto di Giulia Tassi, bravissima illustratrice e grafica valtellinese, una trentina di ragazze e ragazzi tra i 12 e i 18 anni di età si sono ritrovati in questo inizio dell’estate e, dopo aver individuato l’area e i muri idonei, si sono messi al lavoro disegnando un’opera in cui Meriton e Ajeti sono rappresentati mentre giocano a calcio, mentre vanno in monopattino e in altre scene di vita quotidiana.

Presente ieri all’inaugurazione anche il sindaco di Sondrio Marco Scaramellini: "Una bella iniziativa in ricordo dei due ragazzi tragicamente scomparsi che contribuisce a rafforzare il senso di comunità, non solo tra i loro amici e coetanei ma anche nel quartiere. Un’occasione per riunirsi e per ribadire l’importanza del coinvolgimento e della condivisione che hanno caratterizzato sia la nascita del murale che la prossima intitolazione a Meriton e Gabriel della nuova area sportiva in corso di realizzazione alla Piastra che abbiamo promosso come Amministrazione comunale".