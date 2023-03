La titolare di un bar: "In piazza Mattei e vicinanze basta spaccio"

Il caso dell’aggressione avvenuta di recente al titolare del bar “Giusto Panino” e in particolare della convivente, in pieno centro a Morbegno, solleva il tema della sicurezza per i gestori dei locali pubblici, commercianti e i residenti di piazza Mattei e dintorni, alla luce anche del recente scippo della borsetta di cui è rimasta vittima nel vicolo Ninguarda la responsabile di un Centro doposcuola, la 53enne Paola Ferrario, finita a terra nel momento dello strappo e, per fortuna, senza danni fisici. I carabinieri indagano ma intanto, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 17enne che, da tempo, spacciava in centro spostandosi in monopattino. E la titolare del bar Cappuccini è scesa in campo con commercianti e abitanti per dire “basta“ al degrado.

"In un’area di piazza Mattei, davanti al bar dei colleghi dove è avvenuta l’aggressione, in un vicolo vicino a un condominio e la confinante via Nani con adiacente piazza lo spaccio e gli episodi di ubriachezza anche minorile sono h24 - spiega Eleonora Tangherloni, da quasi 18 anni titolare del Cappuccini -. Ho segnalato più volte la situazione ai carabinieri e alla questura, ho parlato pure con un vice questore chiedendo interventi mirati delle forze dell’ordine. Siamo di fronte a un degrado che aumenta a vista d’occhio. Io rifiuto certi clienti, per evitare rischi. Non vogliamo che piazza Mattei diventi il ritrovo abituale di tutti gli spacciatori di Morbegno".

Michele Pusterla