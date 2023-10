La “Sondrio di domani” punta su tecnologia, start-up e qualità della vita

Il secondo appuntamento con la giornata sul futuro della Valtellina organizzato da Sondrio Domani è stato un successo. E, al termine, è stato redatto anche una sorta di manifesto dal titolo "Piedi nel borgo, testa nel mondo". Quella di ieri è stata una giornata importante per tutti quelli che hanno a cuore un futuro vincente della provincia valtellinese che, con alcuni cambiamenti (alcuni sostanziali), potrebbe diventare una meta lavorativa per molte persone, grazie ad un ambiente diametralmente opposto a quello cittadino. "Sondrio e la Valtellina – si legge nel manifesto – vivono un momento di transizione: da territorio di servizi, fortemente improntato sul ruolo delle banche locali, a una nuova vocazione economica da costruire, a fronte della minaccia del declino demografico e dei limiti di un territorio periferico".

Nel documento prodotto ieri, si fa poi cenno al fatto che gli anni del Covid hanno "aperto a possibilità di lavoro remoto e all’apertura così di scenari che prima sembravano impensabili… con la fuga dalle grandi città e la riscoperta della qualità della vita in luoghi extra urbani". Per far sì che giovani e meno giovani si spostino dalle città, da Milano in particolare che non è poi cosi lontana, per approdare in provincia di Sondrio è "indispensabile costruire un ecosistema di innovatori e fare sì che l’innovazione inizi a essere un tratto distintivo del nostro territorio, permettendo anche l’insediamento di startup e aziende il cui business possa prescindere dalle catene logistiche e dalla vicinanza geografica a grandi poli". "Turismo e promozione coi prodotti tipici continueranno a costituire un importante vettore di sviluppo… un turismo che si fondi sul coinvolgimento attivo della popolazione locale e sostenibile". Il bilancio del meeting è quindi positivo. "Dobbiamo far sì che il territorio sia scelto come luogo ideale dove sia possibile lavorare e avere una vita qualitativamente di alto livello" così Stefano Angelinis (foto). Fulvio D’Eri