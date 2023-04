La scuola scende in campo “I giovani incontrano lo sport“

Al Saraceno Romegialli di Morbegno salgono in cattedra le campionesse del volley italiano e gli sportivi. Prosegue senza soste e con molti appuntamenti il progetto pilota approntato dall’istituto, su iniziativa del professore di Scienze motorie Christian Ronconi, e riservato, per ora, alla classe 1ªB dell’indirizzo socio sanitario. Un progetto di "potenziamento sportivo" molto apprezzato dagli studenti. Ad inizio settimana è stata ospite una delle giovani pallavoliste più forti: Loveth “Lolly“ Omoruyi che milita in Serie A1 nella Unet E-Work di Busto Arsizio. "Quello con Omoruyi, del 2002, è stato un incontro molto costruttivo – dice Ronconi – per i ragazzi e le ragazze che si sono sbizzarriti facendole domande sulla sua vita sportiva ma anche su studio, sulle sue abitudini, sul suo rapporto con tifosi e stampa e anche sul problema del razzismo nello sport. Ringrazio per questo la Up Events di Andrea Ballan (società che organizza camp estivi e ritiri in Valtellina delle società professionistiche di pallavolo ndr) che ha fatto da tramite per arrivare alla pallavolista. Un grazie anche al suo procuratore Paolo Buongiorno e alla Uyba. Sono molto soddisfatto, come lo sono stato anche nei precedenti incontri con personaggi che gravitano nel mondo dello sport. Abbiamo avuto il piacere di avere con noi il capitano della Volley Bergamo 1991 Federica Stufi, mentre nel basket abbiamo intervistato Giovanni De Nicolao di Varese. Ma anche mental coach, procuratori e atleti di altre discipline sportive. I ragazzi apprezzano molto questo progetto che offre allo studente un utile strumento per imparare a selezionare ed utilizzare le informazioni ricevute.

Il perno intorno al quale ruota l’idea originale de “I giovani incontrano lo sport“ è la narrazione. Cerchiamo di trasmettere ai ragazzi, attraverso le testimonianze degli atleti, la lealtà del comportamento, il rispetto delle regole, la manifestazione ed il controllo di una sana competitività, la solidarietà e l’amicizia tra praticanti, con il ricorso naturale e spontaneo al “fair play“ ed al “self control“. Inoltre, la capacità di scegliere e di adottare stili di vita anche non omologati a quelli dei coetanei, lo sport come integrazione di diverse culture, religioni, strati sociali, livelli d’istruzione e come coinvolgimento di tutti. Quello che rimane è un bagaglio prezioso di informazioni, notizie e curiosità da cui prendere spunto. Un laboratorio di idee aperto alle riflessioni e al confronto". Un progetto che dall’anno prossimo potrebbe essere allargato ad altre classi. Fulvio D’Eri