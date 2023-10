La scuola è promossa a pieni voti. Zero consumi energetici, targa Oro

La Regione e il Ceved hanno consegnato all’amministrazione comunale di Talamona la “Targa Oro” che certifica la classe energetica A-4 del nuovo edificio scolastico, ovvero il punto più alto dell’efficienza energetica.

"Siamo riusciti a completare il 1° lotto delle scuole secondarie entro l’inizio dell’anno scolastico - dichiara Luciana Luzzi, assessore alle Opere pubbliche -. Questo era uno scopo che ci siamo prefissati sin dall’inizio del mandato. E abbiamo incaricato l’ingegner Beatrice Fossati per accorgimenti nel posare strutture isolanti, al fine di evitare qualsiasi ponte termico. L’edificio funziona con un consumo di energia vicino allo O, grazie alle strutture completamente in legno X-Lam con cappotto isolante esterno e rivestimento interno, serramenti performanti con frangisole, speciali impianti di ventilazione meccanica e pompa di calore per riscaldamento e condizionamento supportata da pannelli solari in copertura, uso quindi di fonti di energia rinnovabile".

"La vivibilità interna per gli studenti è ottimale - sottolinea Menegola che è pure presidente della Provincia - ed è fondamentale minimizzare i consumi nel rispetto degli effetti anche delle costruzioni sui cambiamenti climatici. La sensibilizzazione può e deve partire da esempi pubblici". L’architetto Roberto Rabbiosi di Morbegno, capogruppo del team di progettazione e direzione lavori della nuova struttura, ha posto l’accento sui principi ispiratori del progetto, la sostenibilità energetica e manutentiva, "tornata prepotentemente di forte attualità, visto i forti aumenti dei costi dell’energia. La progettazione e l’ampio utilizzo dell’energia fotovoltaica permette al Comune di contenere i costi di gestione. L’importante obiettivo raggiunto è stato possibile grazie a tutte le maestranze con in primis le imprese appaltatrici Rigamonti di Sondrio, Cerri Costruzioni di Talamona e la Termoidraulica Azzalini di Buglio, nonché l’intero l’Ufficio Tecnico comunale diretto dall’ingegner Meago".