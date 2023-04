La scuola degli chef compie 50 anni con un nuovo progetto

La scuola di chef, maître, bartender e mastro pasticceri compie mezzo secolo. Il Cfpa di Casargo,il Centro di formazione professionale alberghiero della provincia di Lecco, festeggia i 50 anni di attività. Studenti e professori spegneranno le 50 candeline sulla torta che verrà servita in tavola il 4 maggio, insieme a chi li ha preceduti, compresi quanti hanno ottenuto successo, stelle e menzioni nelle guide enogastronomie e culinarie. Il regalo, invece che riceverlo, lo faranno proprio i festeggiati: è un progetto di responsabilità sociale contro lo spreco alimentare per i ragazzini delle medie. Si chiama “Stop wasting food“. "Non potevamo perdere l’occasione di ricordare i 50 anni del Cfpa di Casargo, che è un un polo di eccellenza didattica – spiega il presidente Francesco Maria Silverij a nome anche dei componenti del CdA -. È un momento di riconoscenza per tutte le persone che hanno lavorato nel nostro istituto e di soddisfazione per i ragazzi". Gli ingredienti del primo mezzo secolo di scuola sono attenzione al passato e insieme quello che verrà. "Tanto abbiamo fatto e tanto stiamo lavorando per preparare i nostri ragazzi al mercato del lavoro", assicura il direttore Marco Cimino. "Le Colonie, così noi dell’alta Valsassina siamo abituati a chiamare il Cfpa – racconta il sindaco di Casargo Antonio Pasquini -. Quanti ragazzi, docenti e ospiti sono passati da queste mura e hanno ammirato il bellissimo paesaggio di Piazzo. Lo dobbiamo all’impegno di tutti i collaboratori e gli amministratori che hanno reso possibile che a Casargo ci fosse un percorso formativo di alta qualità. Studiare, apprendere e crescere al Cfpa di Casargo dà quel qualcosa in più. Per continuare verso il prossimo traguardo non basta essere preparati ma bisogna avere visione e comprendere i cambiamenti in atto". D.D.S.