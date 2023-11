La scogliera contestata sarà un ricordo

"La ricordate la famosa scogliera costruita nel 2021 da Ersaf e dal Comune di Val Masino in località Cascina Piana all’interno della Riserva? Vi ricordate la petizione e le numerose proteste, l’esposto in procura e le istanze in Comune? Ebbene, volevamo informarvi che sono finalmente cominciati i lavori per l’abbattimento dell’infame muraglia". È soddisfatto l’alpinista valtellinese Jacopo Merizzi (foto) che ha sempre contestato il progetto in un luogo che ama e che ha contribuito a far conoscere in tutto il mondo.

"Che dire? Semplicemente, vittoria - sottolinea -. Vittoria per la Val Di Mello. Vittoria per il vecchio sentiero che, brutalmente offeso dall’intervento incapace dell’uomo, fra qualche giorno tornerà al suo originale splendore. Vittoria contro chi si era dato ormai per vinto, rassegnandosi alla vista di quell’obbrobrio architettonico. Vittoria e soltanto vittoria, a dimostrazione che il potere e la forza non sempre sono invincibili, soprattutto se privi di giuste fondamenta. E ancora vittoria per le 63.000 firme a tutela della Riserva, per tutti coloro che hanno contribuito, condiviso post e fatto rumore. Un’ultima vittoria, per noi che non impareremo mai a stare in silenzio se qualcuno prova a offendere il nostro posto del cuore".

Resta il fatto che per costruire e demolire la scogliera nella vale del granito siano stati utilizzati fondi pubblici. La fruibilità della montagna è sempre in primo piano in provincia e ora non mancano critiche per tracciati in quota dedicati alle e-bike.

Carlalberto Biasini